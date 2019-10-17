Париж, , 16:02 — REGNUM В национальной ассамблее Франции проголосовали за повышение «налога Ширака» на авиабилеты для финансирования транспортной инфраструктуры, сообщает Le Figaro.

Известно, что статья 20 проекта госбюджета на 2020 год, за которую проголосовали депутаты, предусматривает увеличение налога в пользу агентства по финансированию транспортной инфраструктуры Франции (AFITF). Это приведет к увеличению стоимости билетов с 1,50 до 3 евро на рейсы эконом-класса и с 9 до 18 евро для бизнес-класса.

«Правительство сделало выбор. Воздушный транспорт будет участвовать в создании инфраструктуры, благоприятной для окружающей среды, включая железнодорожное сообщение. Это сделано в очень разумных пропорциях», — заявила министр экологии Франции Элизабет Борн.

Напомним, «налог Ширака» — это международный налог на авиабилеты для финансирования Unitaid, международной организации по закупкам лекарств, преимущественно для развивающихся стран. Налог был предложен бывшим президентом Франции Жаком Шираком в 2005 году.