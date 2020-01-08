Киев, , 16:41 — REGNUM Цели на будущее украинским Кабинетом министров заявлены преизрядные. Вот только можно ли назвать эти цели стратегическими, в смысле — имеющими под собой стратегию их достижения? Ответ на этот вопрос ищет автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Погоня Украины за инвесторами Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стратегия подразумевает, что для достижения заявленной цели автор идеи представляет, где взять ресурс на реализацию. В программе деятельности украинского Кабмина вопрос мобилизации и ресурсности выявлен достаточно слабо и уж никак не соответствует величию намеченных вершин. К 2025 году, по мнению нынешнего украинского правительства, Украина станет «мирным, конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным» государством. Мало того, за те же 5 лет она станет примером для Европы и всего мира: за 5 лет предполагается рост ВВП на 40%, миллион рабочих мест и 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

На этом фоне такие пустяки, как полный ремонт всех дорог, 5 новых глубоководных портов и 15 аэропортов, обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума — выглядит уже попросту мелочами, ведь на 50 млрд долларов (от инвестиций) можно и не так разгуляться. Разумеется, при этом демография улучшится, а уровень загрязнения окружающей среды снизится минимум на 20%. Что касается ВВП, то здесь, пожалуй, достичь его роста можно всякими жульническими методами вроде роста цен на уровень заявленного процента (то есть на 40% за 5 лет). Только вот демография и, как ни странно, инвестиционная привлекательность такого резкого роста могут и не выдержать.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Цели «украинской стратегии младоукраинцев»: проценты и цифры».