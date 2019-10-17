Москва, , 15:50 — REGNUM Непризнанные республики Донбасса смогли сформировать свои государства за пять лет, в то время как Украина не сумела этого добиться за почти три десятилетия, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украина — это недогосударство. Это недосформированное государство. Замечу: 28 лет оно не досформировывается. При этом рядом Донбасс — ДНР и ЛНР, где государственности всего пять лет, но там ветераны почему-то ничего не захватывают, не устраивают факельных шествий и никого не шантажируют. Получается, что там за пять лет государство сформировалось, а на Украине за 28 лет оно так и не досформировалось», — сказал Шурыгин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григория Трофимчука, действующий президент Украины Владимир Зеленский уже капитулировал перед радикалами, предав тем самым 73% населения, которое его поддерживало.

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