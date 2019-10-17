Лондон, , 16:13 — REGNUM Дебаты по новым предварительным договоренностям об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) пройдут в британском парламенте 18 октября. Об этом «Би-би-си» (BBC News) рассказал лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Журналисты телерадиокомпании сообщили, что для утверждения предварительных договоренностей необходимо одобрение документа парламентами Соединенного Королевства и Европейского союза.

Также отмечается, что в парламенте Северной Ирландии не согласны по некоторым пунктам нового соглашения. Там посчитали, что уступки подрывают целостность Великобритании.

Напомним, текст нового соглашения был согласован переговорными группами 17 октября, о чем сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на своей странице в соцсети Twitter. Процедура Brexit должна быть завершена 31 октября. Ранее в британском парламенте сообщили, что не одобрят его очередную отсрочку.