Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Россия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Грузией, но для этого власти Грузии должны сделать адекватные шаги. Об этом 17 октября написала экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе на своей странице в Facebook.

Нино Бурджанадзе © ИА REGNUM

Политик отметила, что принятое 16 октября Росавиацией решение о выдаче допуска авиакомпании S7 на полеты из Москвы в Кутаиси свидетельствует о готовности России к восстановлению авиасообщения. При этом Бурджанадзе обратилась к властям, указывая, что в Москве от Грузии ждут «нормальных, адекватных заявлений и выражения интереса». «Сделайте этот шаг!», — призвала Бурджанадзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе своего выступления по Первому каналу российского телевидения Нино Бурджанадзе говорила о необходимости налаживания отношений между Грузией и Россией. Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» призвала тогда власти России возобновить прямое воздушное сообщение и указывала на шаги, которые должно предпринять правительство Грузии. Она также провела серию встреч в Администрации президента, в Совете Федерации и Государственной думе России.

Напомним, что 8 июля Росавиация приостановила прямые рейсы между двумя странами после массовых беспорядков в Тбилиси, последовавших за визитом российской парламентской делегацией и скандальными высказываниями президента Грузии Саломе Зурабишвили.

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