Рим, , 15:38 — REGNUM Телефонный разговор премьер-министра Италии Джузеппе Конте и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 17 октября, длился больше часа, передает информагентство ANSA со ссылкой на осведомленные источники.

Разговор периодически шел на повышенных тонах, Конте заявил Эрдогану о «недопустимости» военной операции Турции в Сирии, отметили собеседники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Конте, а также глава МИД Луиджи Ди Майо осудили решение Турции о начале военной операции. Ди Майо подписал декрет о приостановке поставок итальянского орудия в Турцию. Конте призвал руководителей стран-членов ЕС принять общее решение в качестве «ответа» на действия Турции.