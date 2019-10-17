, 15:37 — REGNUM Составная часть соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза — протокол по Северной Ирландии — опубликована 17 октября в новой редакции. Пакет документов поставят на голосование в Палате общин 19 октября.

Внесенные в протокол поправки касаются периода после 31 декабря 2020 года, когда истечет переходный срок после Brexit. Они вступят в силу, если к тому моменту стороны не заключат новое соглашение о свободной торговле.

В протоколе, в частности, говорится, что Северная Ирландия останется в таможенном пространстве Великобритании, при этом Лондон будет применять таможенные нормы ЕС и осуществлять сборы для товаров, следующих в европейские страны через Северную Ирландию.

Контроль подразумевает оценку риска возможного экспорта или реэкспорта в ЕС. Совместному комитету предстоит определиться с деталями до конца переходного периода.

Каждая из сторон может в одностороннем порядке применить защитные меры в случае, если действие протокола обернется экономическими, общественными или экологическими издержками.

С 2025 года действие протокола может быть продлено на срок от 4 до 8 лет с согласия Ассамблеи Северной Ирландии — однопалатного парламента этой части Соединенного Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября представителям Евросоюза и Великобритании удалось прийти к соглашению по Brexit, который должен произойти 31 октября.