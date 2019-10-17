Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Власти Грузии должны начать делать адекватные шаги для восстановления прерванного авиасообщения с Россией, к которому Москва уже готова. Об этом 17 октября заявила бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе на своей странице в социальной сети Facebook.

Нино Бурджанадзе gipajournos

«Я ясно вижу нерешительность властей сделать адекватные шаги в этом направлении (возобновление авиасообщения с Россией. — прим. ред.)», — написала Бурджанадзе.

Также она отметила, что никто, кроме радикальной оппозиции, не осудит грузинскую власть за это и указала, что в Москве никто не ждёт, по её мнению, от Грузии уступок, а просят адекватных заявлений и выражений грузинского интереса к возобновлению авиасообщения.

«Сделай этот шаг!», — написала в своем сообщении лидер оппозиционной партии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступая в парламенте в формате «министерского часа», заявил, что его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была необходима.