Чебоксары, , 15:28 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал скандальный закон об обязательном страховании государственных служащих, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Он вступит в силу в марте 2020 года и будет действовать не только на время прохождения госслужбы, но и в течение года после увольнения чиновников.

Согласно документу, страховыми случаями являются смерть государственного гражданского служащего, установление инвалидности, получение травмы или заболевания. В первых двух случаях страховка будет действовать в течение года после увольнения.

При исчислении страховой суммы будет учитываться оклад. Если госслужащий умер, то страховая выплата составит 75 окладов, при установлении инвалидности — 30, 35 и 50 окладов в зависимости от группы инвалидности, в случае получения тяжёлой травмы или лёгкого увечья — соответственно 5 и 20 окладов, при получении инвалидности — 25 окладов.

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Отмечается также, что размер страховой премии не может превышать 15% от оклада застрахованного лица. Финансирование расходов на обязательное государственное страхование будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета Чувашии.

Закон вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда Сергей Димитриев заявлял, что предельная численность в органах власти составляет 1520 работников, из них 1374 — государственных гражданских служащих, «фактически на момент разработки законопроекта работало в органах государственной власти 1252». По расчётам министерства, ежегодно на страхование потребуется до 2 млн рублей.

Вместе с тем юристы считают, что принятие регионального закона о страховании всех госслужащих в отсутствие специального федерального закона является антиконституционным актом.

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