Москва, , 15:28 — REGNUM Законопроект о подъемных и суточных для контрактников Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Предлагается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивать подъемное пособие и суточные при переезде на новое место (к месту) военной службы в другой населенный пункт, а также в связи с направлением в установленном порядке не на воинские должности без приостановления военной службы.

Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда РФ.