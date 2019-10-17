Ярославль, , 15:26 — REGNUM Инициатива об увольнении директора «Яргорэлектротранса» Ильхама Худиева исходила от мэра города Владимира Волкова. Об этом сообщили в самой мэрии.

Владимир Волков и Ильхам Худиев City-yaroslavl.ru

17 октября совет директоров принадлежащего мэрии предприятия уволил директора. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Худиев был фигурантом дела о коррупции, но освобожден судом от ответственности.

«Мэр Ярославля обратился в совет директоров АО «Яргорэлектротранс» о смене директора, потому что Владимир Волков считает, что все, кто не чист на руку, не могут работать в государственных и муниципальных структурах. И эта тенденция будет продолжена. Все, кто пришёл работать в мэрию, но не трудиться на благо ярославцев, а для личного обогащения, будут как минимум уволены», — сообщили в мэрии Ярославля.

Между тем даже своим увольнением Ильхам Худиев сможет несколько поправить свое материальное положение. По данным источников ИА REGNUM, контракт с директором расторгается по соглашению сторон, он получит при увольнении существенную денежную компенсацию.

Директором предприятия назначен Сергей Завьялов, до последнего времени работавший заместителем директора АО «ПАТП-1» (также принадлежащего мэрии). Ранее Завьялов работал в Москве, Московской и Владимирской областях.

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