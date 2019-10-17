Милан, Италия, 17 октября 2019, 15:22 — REGNUM Итальянская партия «Лига» не ставит своей целью разрушение Евросоюза, целью является изменение его правил, заявил в интервью Le Point в четверг, 17 октября, лидер партии Маттео Сальвини.
На первом плане для властей ЕС должны быть вопросы рынка труда, здоровья и безопасности граждан, сказал лидер «Лиги».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в том же интервью Сальвини отметил, что традиционное разделение политиков на «левых» и «правых» уже не актуально и что теперь подлинное разделение состоит в том, ставят ли политики на первое место интересы собственного народа или же они в принятии решений зависят от «других».
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