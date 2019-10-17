Москва, , 15:18 — REGNUM Законопроект, предполагающий возможность ограничивать выезд экс-сотрудников ФСБ за границу, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Предусматривается возможность временного ограничения права граждан РФ, уволенных с военной службы в органах ФСБ России, на выезд из РФ на срок до пяти лет со дня их увольнения с военной службы.

Установление порядка принятия решений об ограничении выезда указанных граждан РФ по данному основанию предлагается отнести к компетенции ФСБ России.

«Имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности. Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Кто дальше

В комитете Госдумы по делам СНГ предложили расширить действие норм и распространить практику и на сотрудников Росгвардии, СВР, Минобороны. Вместе с тем с такой позицией профильный комитет Госдумы по безопасности не согласен.

«Комитет располагает информацией, что на сегодня есть необходимость предпринимать дополнительные меры безопасности в отношении лиц, которые проходили службу именно в органах ФСБ. В отношении сотрудников других органов мы не располагаем», — отметил Пискарёв.

Он отметил, что в случае появления таких данных комитет готов принять соответствующие решения.

Опасности для жизни

Вместе с тем депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) указал на опасность таких ограничений, так как нахождение в таком «списке» может быть опасным для конкретного гражданина.

«Пусть все не выезжают за границу», — предложил он, отметив, что сотрудники правительства, банков обладают также секретными сведениями.

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