Севастополь, , 15:26 — REGNUM Исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан правоохранительными органами. Об этом 17 октября сообщил портал «ForPost».

По информации журналистов, чиновник даёт показания в рамках уголовного дела по статье за служебный подлог. Пока в правоохранительных органах отказались комментировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе в рамках уголовного дела задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.

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