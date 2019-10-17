Москва, 17 октября 2019, 15:15 — REGNUM В противостоянии с Турцией США могут воспользоваться тем, что турецкое общество расколото на светскую и исламистскую части, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя кризис американо-турецких отношений.
Кроме того, он предположил, что американцы могут задуматься о переносе своих военных объектов из Турции в Грецию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп отправлял турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо перед началом военной операции «Источник мира» в Сирии. В этом послании Трамп призывал своего турецкого коллегу «не строить из себя крутого парня», «не быть дураком», воздержаться от «убийства тысяч людей» и предупредил, что в истории Эрдоган останется «как дьявол».
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