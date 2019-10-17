Париж, , 15:13 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обратилась к правительству страны с просьбой лишить гражданства французских джихадистов, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что во Франции могут быть лишены гражданства только лица, имеющие двойное гражданство, и те из них, кто не родился в стране. В 2016 году правительство не приняло проект пересмотра конституции, чтобы распространить право лишения гражданства на тех, кто родился во Франции.

«Французское правительство должно пойти дальше и принять решение, как сделала Дания, а именно лишить гражданства джихадистов. Это позволило бы избежать каких-либо проблем в будущем. Очевидно, они являются бомбами замедленного действия», — заявила Марин Ле Пен.

Ранее глава французской партии написала в Twitter, что «французские джихадисты, удерживаемые курдами, не должны быть французами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не беспокоится по поводу возвращения во Францию джихадистов.

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