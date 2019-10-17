Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM От жителей Свердловской области поступило 3419 заявок на участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России — 2020». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как уточнил руководитель конкурса Алексей Комиссаров, заявки принимаются до 27 октября, но в текущем году участникам кроме биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Он также отметил, что за первые десять дней с начала регистрации получено более 100 тыс. заявок.

Напомним, что 4 октября началась регистрация на участие в конкурсе «Лидеры России — 2020». Он проводится уже в третий раз.

Отметим, что после регистрации участников пройдёт дистанционный этап до конца 2019 года. В начале 2020 года пройдут очные полуфиналы в федеральных округах Российской Федерации. А с марта по апрель пройдёт суперфинал.