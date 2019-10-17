Москва, , 15:10 — REGNUM Лидеры стран Европейского союза и органы власти ЕС будут выражать поддержку территориальной целостности Испании. Об этом 17 октября заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, сепаратизм и массовые протесты в Каталонии тревожат не только Испанию, но и соседние страны, а также государства Евросоюза, где могут произойти подобные события.

«Но позиция Евросоюза и ранее была чётко обозначена. И сегодня ЕС, думаю, подтвердит, что это внутреннее дело Испанского королевства и оно решится в соответствии с правилами и процедурами, которые есть в стране, и с соблюдением необходимых стандартов в области прав и свобод человека», — заявил Топорин.

Однако кулуарно позиция политиков ЕС может быть более конкретной и выражаться в поддержке Испании в вопросе её территориальной целостности. Эксперт отметил, что в Евросоюзе боятся «выпускать джина из бутылки». Ведь в случае отделения Каталонии другие регионы также могут попытаться выйти из состава ряда стран Евросоюза.

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