Москва, , 15:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 17 октября, посетит Национальный центр управления обороной в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня он (Путин) посетит Национальный центр управления обороной. Это посещение связано с учениями Северного флота», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин посещает Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Это старейший творческий вуз страны. В 2019 году ему исполнилось 100 лет.

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