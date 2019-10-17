Анкара, , 15:05 — REGNUM Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев обсудил ситуацию в Сирии с официальным представителем турецкого президента Ибрагимом Калыном. Об этом 17 октября сообщает Ajansı Anadolu со ссылкой на свой источник.

По данным источника, спецпредставители президентов двух стран «сошлись во мнении о необходимости предотвращения угроз территориальной целостности Сирии», которые, по мнению обеих сторон, исходят от террористических организаций.

Отметим, как передавало ИА REGNUM ранее, 16 октября пресс-служба Белого дома США сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс проведут встречу на высшем уровне 17 октября текущего года в Анкаре.