Киев, , 15:00 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал документ о привлечение к ответственности депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ярослава Дубневича, сообщило 17 октября издание «Украинская правда».

Представление о привлечении к ответственности парламентария подали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

По версии следствия, Дубневич, будучи депутатом Верховной рады VIII созыва, нанёс государству ущерб в размере 93 млн 277 грн или более $3,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине был принят закон о вознаграждении для обличителей коррупции. Если ущерб от коррупции превышает $388 тыс., то лицо, заявившее о нарушениях, может претендовать на 10% от суммы взятки или нанесённого коррупцией ущерба, но не более чем на $504 тыс.

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