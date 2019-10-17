Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой поздно вечером в среду, 16 октября, призвал Италию вдвое увеличить отчисления на оборону.

Дональд Трамп

Сейчас Италии тратит по этой статье около 1,1% ВВП вместо предусмотренных правилами НАТО 2% ВВП, сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во время совместной пресс-конференции формальный глава итальянского государства призвал Трампа пересмотреть вопрос о введении новых пошлин в отношении товаров из ЕС (в том числе из Италии), однако Трамп, сделав несколько комплиментов в адрес Италии, отвечать на этот вопрос по сути не стал.

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