Москва, , 14:57 — REGNUM К росту сепаратизма в Каталонии привела потеря профессионализма внутри испанского истеблишмента. Об этом 17 октября заявила профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Прохоренко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы много лет наблюдали за тем, что происходит в Испании. На мой взгляд, можно говорить о том, что политический класс Испании теряет свой профессионализм, теряет навыки управления. Вина политического класса в том, что сегодня происходит в Испании, на лицо», — заявила Прохоренко.

Несмотря на то, что Испания во многих международных рейтингах, например, по удобству ведения бизнеса, находится на хороших позициях и опережает Италию, в стране отсутствуют сильные политики, считает профессор МГУ.

«Мы видим отсутствие ярких лидеров, больших идей. Даже если мы вспомним период социалистического правительства, мы увидим лидеров», — отметила эксперт.

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