Джакарта, , 14:46 — REGNUM Политолог из университета Лампунга Аризка Варганегара, заявил, что политическая платформа президента Джоко Видодо следующие пять лет должна быть твердой и ясной, сообщает Antara.

«В нынешней должности у президента должна быть достаточно крупная переговорная позиция, чтобы политические партии могли назначить подходящих людей на должности в кабинет. Состав из 70% профессионалов и 30% политических партий представляется идеальным», — отметил индонезийский политолог, пояснив, что профессионалы — это фигуры, которые не связаны с определенными политическими партиями.

По его словам, выбор на пост вице-президента Маруфа Амина, не политика, создаст новый политический ландшафт в Индонезии. До этого должность вице-президента «всегда занимали политики».

Аризка Варганегара также пояснил, что, вероятно, новое правительство столкнется с политическими проблемами, связанными с угрозой распада нации из-за различных беспорядков, в частности, в регионе Папуа; глобальным экономическим спадом, который также будет угрожать ослаблению экономики Индонезии, и такими глобальными угрозами, как последствия торговой войны между США и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Индонезии состоится торжественная церемония инаугурации президента и вице-президента страны.

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