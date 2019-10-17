Москва, , 14:44 — REGNUM Турецкая авиабаза «Инджирлик» — это то, на чём держится американское военное присутствие на Ближнем Востоке, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это основная опорная ударная база на юге, — сказал Шурыгин. — Эта единственная база в регионе, где у американцев официально находится ядерное оружие. Соответственно эта база позволяла американцам контролировать весь куст стран вокруг. С этой базы они работали и по Ираку, и по Ливии. Это основной опорный столб, на котором держится американское присутствие в этом регионе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после введения санкций США против Турции на турецкую авиабазу Инджирлик, где ВВС США хранят 50 ядерных бомб B61, переброшены дополнительные подразделения, предназначенные для охраны этих складов. Также отметим, что ранее появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность вывоза ядерных боеприпасов с авиабазы Инджирлик, что означало бы разрыв союзнических отношений между Вашингтоном и Анкарой.

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