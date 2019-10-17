Милан, Италия, , 14:41 — REGNUM Традиционное разделение политиков на «левых» и «правых» уже не актуально, сказал в интервью Le Point в четверг, 17 октября, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

«Лигу» традиционно именуют правоцентристской партией, но Сальвини, по его словам, считает себя ни правым и не левым, а «итальянцем».

Подлинное разделение теперь состоит в том, ставят ли политики на первое место интересы собственного народа или же они в принятии решений зависят от «других», к примеру, от евробюрократов, сказал лидер «Лиги».

Он также отметил, что не возражает, когда его называют «популистом», и считает это комплиментом: такое именование говорит о «близости к людям», сказал Сальвини.