Москва, , 14:38 — REGNUM Российский МИД внимательно следит за обстановкой в Каталонии, где идут выступления сторонников независимости от Испании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

По данным МИД, среди пострадавших в ходе столкновений в Барселоне российских граждан нет. Захарова призвала находящихся в Каталонии сограждан и тех, кто готовится к поездке в Испанию, следить за предупреждениями и соблюдать осторожность.

«Сложившаяся ситуация, по нашему анализу, не отражается на потоке российских туристов в Испанию», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов в Каталонии, которые сопровождаются стычками с полицией, пострадали около ста человек.

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