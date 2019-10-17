Москва, , 14:49 — REGNUM Рост и спад сепаратистских настроений в Каталонии совпадает с колебаниями уровня безработицы и экономических проблем. Об этом 17 октября заявил научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института Всеобщей истории РАН Георгий Филатов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В свою очередь профессор факультета мировой экономики и мировой политики Департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Коваль отметила, что количество сторонников независимости Каталонии в опросах варьирует от трети до половины, в зависимости от того, как именно был поставлен вопрос.

«Рост сепаратистских настроений был в 2013—2014 году. Потом пропорция стабилизировалась. Здесь одно дело, когда людей спрашивают вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством получается половина на половину, но если вопрос ставят более развёрнутым, то получается только треть каталонцев выступают за создание независимого государства», — заявила Коваль.

Профессор также обратила внимание, что идёт раскол в ориентациях Испании и Каталонии.

«Это не гражданская война, но это противостояние и столкновение интересов. Надо понимать, что половину Каталонии составляют не автохтонные каталонцы, те, кто приехал сюда в шестидесятых-семидесятых годах, преимущественно из Андалузии», — сказала Коваль.

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