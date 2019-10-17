Рим, 17 октября 2019, 14:36 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пообещал «снизить уровень бюрократии» в стране, передает информагентство ANSA в четверг, 17 октября.
Италии необходимо «упрощение регулирующих норм», отметил также Конте.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2019 года министры итальянского правительства выступили с очередным обещанием сократить сроки рассмотрения дел в судах. Сейчас Италия по этому показателю является «лидером» Евросоюза.
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