Рим, , 14:36 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пообещал «снизить уровень бюрократии» в стране, передает информагентство ANSA в четверг, 17 октября.

Италии необходимо «упрощение регулирующих норм», отметил также Конте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2019 года министры итальянского правительства выступили с очередным обещанием сократить сроки рассмотрения дел в судах. Сейчас Италия по этому показателю является «лидером» Евросоюза.

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