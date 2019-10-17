Нью-Йорк, США, , 14:39 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ки провел в Нью-Йорке встречу для иностранных инвесторов, проявивших интерес к мерам южнокорейского правительства по борьбе с экспортными ограничениями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В своем заявлении южнокорейский дипломат отметил, что ограничительные меры Японии противоречат требованиям международного сообщества об отмене протекционизма в торговле, а также добавил, что правительство Южной Кореи намерено поднять данный вопрос на мировой арене, так как экспортные ограничения оказывают негативное влияние на мировую экономику.

На вопрос о возможной дифляции (долгосрочном падении цен), Хон Нам Ки ответил, что снижение коснулось только 20−30% наименований товаров, поэтому опасения напрасны. А что касалось вопросов экспорта, то южнокорейский дипломат заявил, что на спад экспорта наибольшее влияние оказало падение цен на полупроводниковую продукцию.