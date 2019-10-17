Анкара, , 14:33 — REGNUM Расходы, запланированные на нужды обороны Турции в 2020 году, озвучил на презентации законопроекта о бюджете глава Стратегического и бюджетного управления администрации турецкого президента Наджи Агбал. Об этом 17 октября сообщил телеканал Habertürk.

Чиновник сообщил, что на будущий год на военные расходы и безопасность планируется выделить $23,9 млрд, что на $5,1 млрд или на 27% больше, чем городом ранее.

Он отметил, что при расчете оборонного бюджета были учтены расходы на операцию в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, Турция проводит в Сирии военную операцию «Источник мира». 9 октября турецкая армия нарушила границу с соседним государством и вступила в столкновение с находящимися там курдскими военизированными подразделениями.