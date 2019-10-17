Киев, , 14:27 — REGNUM

Правительство Украины не планирует снижать коммунальные тарифы накануне старта отопительного сезона 2019−2020 годов. Об этом 17 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик.

«Власть не планирует снижать коммунальные тарифы. Наоборот, мы видим тенденцию к их повышению во время отопительного сезона», — сказал Скорик.

Он напомнил, что в проект бюджета на 2020 год правительство заложило на выплаты субсидий населению на $334 млн меньше, чем выделялось в 2019 году.

«В бюджете мы видим снижение запланированных затрат на субсидии. Это ненормально. Власть будет пытаться лишить выплат определенные категории населения. Это недальновидное решение», — добавил Скорик.

Депутат также считает, что граждане понесут большие потери от верификации льгот, которую проведет правительство. «Большинство людей с нормальными признаками лишают субсидий», — подытожил Скорик.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября компания «Нафтогаз Украины» проинформировала о снижении на 4,9% цены на газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях. В частности, стоимость 1 тыс. кубометров газа составит4 272,76 грн или $172 (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). 9 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не принимало решения «о повышении тарифов». Премьер заверил, что «правительство не планирует в ближайшее время» повышать тарифы.