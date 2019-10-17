Рим, , 14:25 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла в ходе пресс-конференции после своей встречи с Дональдом Трампом вечером в среду, 16 октября, призвал президента США «найти решение», которое позволило бы избежать введения пошлин США в отношении итальянских товаров.

Трамп в своем выступлении назвал отношения двух стран «лучшими в истории», а формального главу итальянского государства — «особенным человеком», но тезис о пересмотре пошлин комментировать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным итальянских экспертов, введение США новых пошлин на товары из Евросоюза обойдется итальянским производителям в 500 млн евро в год.

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