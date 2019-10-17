Москва, , 14:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему рассчитывает восстановить границы Османской империи, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя кризис американо-турецких отношений.

«Дональд Трамп амбициозный человек, который любит, когда его слова, письма и обращения выполняются немедленно, — сказал политолог. — Что может сделать Трамп? Эрдоган — это ещё не Турция. Эрдоган сегодня есть, а завтра его уже нет. Поэтому Дональд Трамп будет сокрушать Турцию и её экономику, вынуждая её подчиниться воле США. Но Эрдоган хочет шантажировать две державы (США и Россию), рассчитывая выполнить свою миссию — восстановить границы Османской империи. И он это делает. Практически, а не теоретически».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии, однако последний отказался обсуждать этот вопрос с американской делегацией.

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