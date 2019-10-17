Москва, 17 октября 2019, 14:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему рассчитывает восстановить границы Османской империи, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя кризис американо-турецких отношений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии, однако последний отказался обсуждать этот вопрос с американской делегацией.
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