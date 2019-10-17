Киев, , 14:23 — REGNUM Украинский политолог Сергей Белашко размышляет, почему в сирийском конфликте симпатии «политических украинцев» всецело на стороне курдов, а в событиях в Испании — на стороне каталонцев.

Эксперт называет такое положение дел «весьма симптоматичным».

«Государственное образование курдов — Рожава — очень сильно напоминает «неподконтрольный» Донбасс. Рожава так же, как ДНР и ЛНР, стала полем нацстроительства на основе экзистенциальной борьбы с многократно превосходящим врагом, левоконсервативных социальных практик, популизма и мощной ресурсной поддержки извне», — комментирует политолог.

Аналогичная история и с каталонцами, которые практически единодушно воспринимаются политическими украинцами как «борцы за волю», подчеркивает Белашко.

«При этом мало кто задумывается, что в основе каталонского сепаратизма — классическое противостояние между индустриальными регионами-донорами и патриархальными аграрными провинциями, а также желание максимально походить на богатого и более развитого северного соседа», — комментирует эксперт.

Политолог делает вывод, что при всём пафосе украинских «титульных» и наглядных успехах в построении этнократии они так и остаются носителями психологии безгосударственного народа.

«Им ближе и понятнее хронические сепаратисты, которые веками безуспешно ищут себе могущественного и надёжного покровителя, чем народы, не раз реализовывавшие успешные государственные проекты», — резюмировал Сергей Белашко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Киеве представители курдской диаспоры устроили митинг у посольства США, на котором призывали Вашингтон остановить турецкое наступление в Сирии.

11 октября аналогичная акция состоялась под посольством Турции в Киеве, тогда возле дипломатического ведомства произошли столкновения. Как заявили журналистам протестующие, несколько человек, которые вышли с территории посольства Турции, напали на них и порвали плакаты.

Официальные украинские власти события вышеупомянутые конфликты в настоящий момент не комментировали.