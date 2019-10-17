Киев, , 14:28 — REGNUM Украина закончила закачивать газ, предназначенный для использования в предстоящем отопительном сезоне, в свои подземные хранилища. Об этом 17 октября сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

«Закончился очередной сезон закачки газа в украинские подземные хранилища газа (ПХГ)», — написал в своем сообщении Макогон.

Также он рассказал, что Украина закачивала газ, как собственной добычи, так и поступающий из стран Европы по так называемым «реверсным» схемам.

При этом он отметил, что зарубежные трейдеры стали активно пользоваться украинскими газохранилищами для закачивания газа в режиме «таможенного склада» и объем такого газа в них сейчас составляет 2,32 млрд кубометров при общем объеме закачанного газа в 21,1 млрд кубометров.

«Это значит примерно 620 млн гривен (25 млн долларов) с НДС дополнительного дохода для «Укртрансгаза» и, соответственно, значительные дополнительные поступления в бюджет», — уточнил глава компании «Оператор ГТС Украины».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что компания «Нафтогаз Украины» могла бы больше снизить цены на газ для населения и призвал Киев начать прямые закупки российского газа.