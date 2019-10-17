Тбилиси, , 14:21 — REGNUM 17 октября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступает в парламенте в формате «министерского часа». Залкалиани заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была необходима, передает Первый канал Грузинского телевидения.

По мнению грузинского министра, встреча была своевременной ввиду тяжелой незаконной «бордеризации».

"Одним из главных мотивов и факторов встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, была тяжелая волна незаконной «бордеризации», которая происходила на протяжении последних трех месяцев»

По словам Давида Залкалиани, на каждой двусторонней встрече в Нью-Йорке, в том числе и с министром иностранных дел Швейцарии, была высказана инициатива провести встречу с министром иностранных дел России в ООН, где все разговаривают друг с другом.

Напомним, встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны со времён вооружённой агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, после которой Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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