Тбилиси, 17 октября 2019, 14:21 — REGNUM 17 октября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступает в парламенте в формате «министерского часа». Залкалиани заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была необходима, передает Первый канал Грузинского телевидения.
По мнению грузинского министра, встреча была своевременной ввиду тяжелой незаконной «бордеризации».
По словам Давида Залкалиани, на каждой двусторонней встрече в Нью-Йорке, в том числе и с министром иностранных дел Швейцарии, была высказана инициатива провести встречу с министром иностранных дел России в ООН, где все разговаривают друг с другом.
Напомним, встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны со времён вооружённой агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, после которой Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
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