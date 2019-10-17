* талибов — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, , 16:34 — REGNUM 16 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на востоке страны заявил, что на территории провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны при активной поддержке с воздуха, было уничтожено по меньшей мере четыре укрытия боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Маноги провинции Кунар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на востоке страны, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны также было ликвидировано три боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще четыре получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.