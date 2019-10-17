Пул-е Алам, , 16:32 — REGNUM 16 октября официальные представители Национальных сил безопасности и обороны Афганистана заявили, что на территории провинции Логар (столица провинции — г. Пул-е Алам) в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Шарх провинции Логар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Специальных сил Афганистана было также уничтожено хранилище оружия и боеприпасов, принадлежавшее боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.