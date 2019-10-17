* талибов — запрещённая в России организация

Чагчаран, , 16:29 — REGNUM 16 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Гор (столица провинции — г. Чагчаран) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано два высокопоставленных командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Абдул Салам и Мавлави Хамза.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Тайвара.

По словам официального представителя губернатора провинции Гор, ликвидированные командиры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) руководили деятельностью группировки на территории уезда Тайвара провинции Гор и были вовлечены в серию нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.