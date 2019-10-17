Киев, , 14:16 — REGNUM

Фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) абсолютно не устраивает предложенный правительством Украины проект бюджета на 2020 год. Об этом 17 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин.

«Бюджет правительства не дает ответы на вопрос: «Как будет расти экономика, как будут обеспечиваться социальные стандарты, как будут расти зарплаты и пенсии?»… Второе — опять растут затраты на содержание государственного аппарата», — сказал Левочкин.

Он сообщил, что ОПЗЖ презентовала альтернативный проект госбюджета, который предусматривает сокращение затрат на госаппарат на 86 млрд грн или 3,463 млрд долл.

«Мы предложили альтернативный бюджет, который был презентован. В нем почти 280 млрд грн (11,276 млрд долл — ред.) направлено на развитие экономики, увеличение зарплат, пенсий, стипендий, на поддержку людей в сложных условиях, в которых сегодня люди живут в нашей стране. Мы предложили сократить на 86 млрд затраты на госаппарат — зарплаты чиновников, содержание машин, зданий и другие непрозрачные и непонятные вещи. Мы предложили сократить эти затраты и направить деньги на помощь людям», — добавил Левочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Верховной раде министр финансов Оксана Маркарова презентовала проект бюджета на 2020 год, назвав его сбалансированным и реалистичным. По ее словам, проект бюджета будет изменен ко второму чтению.Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе — до 20 ноября.