Киев, 17 октября 2019, 14:16 — REGNUM
Фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) абсолютно не устраивает предложенный правительством Украины проект бюджета на 2020 год. Об этом 17 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин.
Он сообщил, что ОПЗЖ презентовала альтернативный проект госбюджета, который предусматривает сокращение затрат на госаппарат на 86 млрд грн или 3,463 млрд долл.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Верховной раде министр финансов Оксана Маркарова презентовала проект бюджета на 2020 год, назвав его сбалансированным и реалистичным. По ее словам, проект бюджета будет изменен ко второму чтению.Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе — до 20 ноября.