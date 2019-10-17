Москва, , 14:20 — REGNUM Беспорядки в Каталонии могут сильно повлиять на результаты досрочных выборов в парламент Испании. Об этом 17 октября заявил профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Сергей Хенкин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Страна сошла с проторенной колеи и оказалась в ситуации, когда власть ослабла. Уже 4 года в Испании нет дееспособного правительства. В апреле состоялись выборы, в которых победила Испанская социалистическая рабочая партия. Пришлось назначать четвертые досрочные выборы за последние четыре года», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас в Испании два события слились воедино: пока страна готовится к выборам, назначенным на 10 ноября, очень обострился каталонский конфликт. Профессор МГИМО считает, что эти события очень взаимосвязаны между собой. Но с другой стороны, ситуация в Каталонии может сблизить основные партии.

«Это вопрос чести для Испании — создать дееспособное правительство, которое будет действовать четыре года», — заявил Хенкин.

Однако сделать это будет не просто — лидеры испанских партий руководствуются политическими и электоральными интересами.

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