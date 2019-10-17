Кабул, , 16:29 — REGNUM 16 октября официальный представитель советника президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба заявил, что советник встретился со спикером Национальной ассамблеи Афганистана и некоторыми другими членами парламента.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи Хамдулла Мохиб и члены парламента обсудили целый ряд вопросов, включая текущую ситуацию с безопасностью, мирный процесс и проведение новых реформ.

В ходе встречи советник президента Афганистана по национальной безопасности выразил глубокую благодарность членам парламента за активное участие в продвижении национальных интересов, отметил особую роль парламентариев в качестве представителей всего народа Афганистана.

В свою очередь члены парламента поделились своими опасениями в связи с текущей ситуацией с безопасностью в стране, призвав советника президента по национальной безопасности предпринять шаги по ее улучшению. Хамдулла Мохиб заверил, что сейчас идет активная подготовка проектов, которые позволят изменить ситуацию к лучшему.