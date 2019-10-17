Москва, , 14:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сохранит Турцию в качестве стратегического союзника США, полагает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы выбросил письмо, которое написал ему Трамп.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, на Трампа это произведёт впечатление. Безусловно, это его обидит. Безусловно, он может даже начать швырять мебель по Овальному кабинету, — сказал Шурыгин. — Но дальше этого он не пойдёт. Потому что полностью разорвать отношения с Турцией — это значит лишить себя своего стратегического союзника. Для Трампа это очень неприятный щелчок по лбу».

Вместе с тем эксперт не исключил того, что Вашингтон, возможно, озаботится созданием ещё одного списка тех турецких должностных лиц, которым будет запрещён въезд в США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против должностных лиц Турции из-за военной операции Анкары на северо-востоке Сирии.

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