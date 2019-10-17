Кабул, , 16:30 — REGNUM 16 октября агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Фронтекс) представило последние данные, согласно которым за последний год в Европу мигрировало больше афганцев, чем сирийцев.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», с начала 2019 года 17 тысяч афганцев пересекло Эгейское море с целью добраться до берегов Европейского союза.

Также отмечается, что около половины афганцев, предпринявших попытку мигрировать в Европейский союз, до этого проживали на территории Ирана. Представители агентства Европейского союза по безопасности внешних границ отмечают, что в некоторых случаях афганцы, пытающиеся перебраться в страны Европы, были рождены на территории Ирана.

По словам официальных лиц Фронтекс, эта тенденция объясняется ухудшением экономической ситуации в Иране, вызванным давлением со стороны США.

Этот доклад был представлен на фоне растущих опасений в связи с новой волной миграции из Сирии, вызванной операцией Турции на севере страны. Однако представители агентства Европейского союза по безопасности внешних границ считают, что увеличение числа беженцев из Афганистана является более насущной проблемой.