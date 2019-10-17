Ла-Пас, , 16:24 — REGNUM 17 октября в 00.00 на всей территории Боливии начался период предвыборной «тишины», в который запрещено проводить какую бы то ни было политическую агитацию. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В соответствии со статьёй 116 Закона «О порядке проведения выборов», любая агитация и пропаганда должны быть завершены за 72 часа до дня голосования.

В Избирательном трибунале напомнили, что в случае нарушения «тишины» на нарушителей будут наложены экономические санкции, причём как на партию — заказчика пропаганды, так и на СМИ, эта пропаганду транслирующих.

Президентские выборы в Боливии состоятся 20 октября. Основные претенденты на пост главы государства — действующий президент Эво Моралес и бывший президент Карлос Меса.