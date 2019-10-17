Кабул, , 16:26 — REGNUM 16 октября помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс выступила на пресс-конференции, в ходе которой прокомментировала выборы президента Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Элис Уэллс вновь подтвердила всецелую поддержку демократических процессов в Исламской Республике Афганистан.

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии отметила, что и президент страны Ашраф Гани, и главное исполнительное лицо Абдулла Абдулла полностью поддерживают независимость Избирательной комиссии в таких вопросах, как подсчет голосов и оглашение окончательных результатов.

Ранее сообщалось, что помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прибыла в Афганистан с рабочим визитом, в рамках которого она встретилась с официальными лицами государства, включая президента Афганистана.