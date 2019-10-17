Кабул, , 16:33 — REGNUM 16 октября спикер Национальной ассамблеи Афганистана Рахман Рахими призвал секретариат парламента страны опубликовать список членов высшего законодательного органа, которые регулярно отсутствуют на заседаниях Национальной ассамблеи Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Рахман Рахими требует, чтобы эти списки были переданы средствам массовой информации.

Спикер Национальной ассамблеи Афганистана выступил с этим требованием на фоне растущего недовольства жителей страны в связи с регулярным отсутствием целого ряда членов парламента на заседаниях этого законодательного органа.

Однако представители секретариата отказались передать списки СМИ, сославшись на внутренний регламент.

Ранее ряд афганских СМИ сообщил, что значительное количество членов парламента не посетили ни одного заседания органа с момента начала осенней сессии Национальной ассамблеи Афганистана.

В то же время некоторые парламентарии обвиняют правительство и СМИ в попытках подорвать авторитет высшего законодательного органа.