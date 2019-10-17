Брюссель, , 16:28 — REGNUM Депутат Европарламента Таня Фаойн отреагировала на намерение президента Франци Эмманюэля Макрона наложить вето на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Файон опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook совместные фотографии с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым, министром обороны Северной Македонии Радмиллой Шечеринской и министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым и следующее заявление:

«Это большой позор. Эмманюэль Макрон, опомнись! ЕС пора проявить зрелость и политическую ответственность. Эти лидеры выполнили свою часть работы! Теперь настала очередь Совета Европейского Союза выполнить свою часть и принять, наконец, решение о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании».

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