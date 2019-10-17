Новочеркасск, Ростовская область, , 14:14 — REGNUM Стало известно о прошлом исполняющей обязанности первого заместителя главы администрации Новочеркасска (Ростовская область) Ларисы Конюшинской, временно назначенной сити-менеджером столицы мирового казачества.

Ряд источников сообщает, что в 2007 году чиновницу, возглавляющую тогда департамент строительства и городского развития Новочеркасска, уличили в финансовых нарушениях на сумму более 40 млн рублей.

Судом она была признана виновной в «Служебном подлоге» и «Злоупотреблении служебными полномочиями» и приговорена к условному сроку.

В настоящее время судимость погашена.

ИА REGNUM напоминает, что глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин задержан по подозрению в получении взятки.

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